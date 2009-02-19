Разработаем для вас:
Сайт-визитку, корпоративный сайт, интернет-магазин, сайт-знакомств, MP3 каталог, BackOffice. Интегрируем любые платежные системы.
В построении сайтов применяем языки HTML, PHP, CGI, JAVA. Тесно интегрируем с MySQL, использованием технологии AJAX.
В зависимости от сроков на проект можем использовать готовые шаблоны или разработать для Вас эксклюзивный дизайн.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$400
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1100
10 баллов
15 лет назад
Очень приятно работать. Все сделано качественно и, что очень важно, в срок, хотя объем информации большой. Рекомендую всем. С уважением, Станислав.
$100
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа! Абсолютно профессиональный подход к делу. Выполнена интеграция очень сложной системы оплаты за которую многие не хотели взяться. Причем сделал гораздо больше, чем было указано в Задании, т.к. я попросил исправить еще несколько ошибок в скриптах и базе данных. Хотел бы отметить поддержку в виде консультаций, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Огромное спасибо! Очень доволен проделанной работой! Буду работать вместе и дальше. Всем советую этого программиста, не пожалеете.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, во всех отношениях положителен. Просто приятно работать.