VistaSolutions

Сергей Виноградов VistaSolutions

 
42 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Разработаем для вас:

Сайт-визитку, корпоративный сайт, интернет-магазин, сайт-знакомств, MP3 каталог, BackOffice. Интегрируем любые платежные системы.

В построении сайтов применяем языки HTML, PHP, CGI, JAVA. Тесно интегрируем с MySQL, использованием технологии AJAX.

В зависимости от сроков на проект можем использовать готовые шаблоны или разработать для Вас эксклюзивный дизайн.

PHPMySQLHTMLAjax
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Отзывы заказчиков
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дополнить функционал сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Сверстать и натянуть на CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AdLENA
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Создание сайта на основе дизайна и верстки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
delinfo
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1100
10 баллов
15 лет назад
Создать сайт - каталог норковых шуб
Очень приятно работать. Все сделано качественно и, что очень важно, в срок, хотя объем информации большой. Рекомендую всем. С уважением, Станислав.
igor_er
56 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для VistaSolutions
Отличная работа! Абсолютно профессиональный подход к делу. Выполнена интеграция очень сложной системы оплаты за которую многие не хотели взяться. Причем сделал гораздо больше, чем было указано в Задании, т.к. я попросил исправить еще несколько ошибок в скриптах и базе данных. Хотел бы отметить поддержку в виде консультаций, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Огромное спасибо! Очень доволен проделанной работой! Буду работать вместе и дальше. Всем советую этого программиста, не пожалеете.
Очень хороший заказчик, во всех отношениях положителен. Просто приятно работать.
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