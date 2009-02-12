Dzhinibalaev

Аркадий Джинибалаев Dzhinibalaev

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Занимаюсь веб-программированием и вёрсткой.

Как специалист в данной области обладаю следующими навыками:

1. PHP+MySQL

2. Ajax

3. JavaScript (JQuery)

4. Html+Css

Опыт работы в области web-разработки 5 лет.

Проживаю в Ростове-на-Дону (время московское).

Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
Отзывы заказчиков
ivanko85
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Редактирование верстки под IE6
Работа выполнена на отлично. Быстро и качественно. Помимо требуемого исправил еще разные недочеты в верстке. Рекомендую.
Чёткое описание проблемы и своевременная оплата. Что ещё нужно для счастья? ;)
Ответный отзыв
ivanko85
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Изменить меню на сайте
Выполнил работу раньше указанного срока. Сделал все как и требовалось. Работой доволен.
Чётко сказал что хочет. Сразу дал доступы. Сразу после приёма работы оплатил как и договаривались. Работать было легко и приятно.
Ответный отзыв
multiportal
Гость 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$30
10 баллов
15 лет назад
AJAX-подстановки параметров в select. JS, PHP.
Быстро и не напрягая мозг заказчику написал скриптики.
Приятный заказчик. Чётко поставил задачу, своевременно предоставил всю необходимую информацию и не менее своевременно оплатил работу. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв