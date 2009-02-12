Dzhinibalaev

Занимаюсь веб-программированием и вёрсткой.
Как специалист в данной области обладаю следующими навыками:
1. PHP+MySQL
2. Ajax
3. JavaScript (JQuery)
4. Html+Css
Опыт работы в области web-разработки 5 лет.
Проживаю в Ростове-на-Дону (время московское).
Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена на отлично. Быстро и качественно. Помимо требуемого исправил еще разные недочеты в верстке. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткое описание проблемы и своевременная оплата. Что ещё нужно для счастья? ;)
$40
10 баллов
14 лет назад
Выполнил работу раньше указанного срока. Сделал все как и требовалось. Работой доволен.
Ответный отзыв
Чётко сказал что хочет. Сразу дал доступы. Сразу после приёма работы оплатил как и договаривались. Работать было легко и приятно.
$30
10 баллов
15 лет назад
Быстро и не напрягая мозг заказчику написал скриптики.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Чётко поставил задачу, своевременно предоставил всю необходимую информацию и не менее своевременно оплатил работу. Было приятно сотрудничать.