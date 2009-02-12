Программирование/верстка

Нужен аналог seobudget.ru но без партнерки и оплаты внутри. Так сказать для корпоративного использования. Интересует стоимость создания и срок. + цена на поддержку и внесение изменений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для небольшой работы. Пофиксить баги + дописать небольшие модули в самописную КМС.
В дальнейшем также возможно небольшие проекты, поэтому желательно ориентироваться на долгосрочное сотрудничество.
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