Верстка макета + доработка сайта на Shop-Script

Нужен аналог seobudget.ru но без партнерки и оплаты внутри. Так сказать для корпоративного использования. Интересует стоимость создания и срок. + цена на поддержку и внесение изменений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на движке Shop-Script по продаже техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Человек должен быть грамотным, сработать в предложеные им сроки, обладать воображением и комуникабельностью. Поскольку интересуют такие моменты как:
- Новинки, наиболее просматриваемые товары, последние поступления, топ продаж..
- Возможность сортировки и фильтры по Брендам (доп. опция)
- Автоматическое наполнение "Альтернативные товары" в базе..
- Краткий список товара слева под каталогом с ссылками
- Скачка прайса xls
- Показ доступного на складе товара по чек боксу
- При оформлении заказа высылка на емайл реквизитов в автомате
- Верстка должна быть оптимизированой и соответствовать всем стандартам..
ну и мелочи может какие еще по ходу работы..
Жду предложений и только от уверенных в себе людей!
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