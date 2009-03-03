Верстка макета + доработка сайта на Shop-Script

Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на движке Shop-Script по продаже техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Человек должен быть грамотным, сработать в предложеные им сроки, обладать воображением и комуникабельностью. Поскольку интересуют такие моменты как:

- Новинки, наиболее просматриваемые товары, последние поступления, топ продаж..

- Возможность сортировки и фильтры по Брендам (доп. опция)

- Автоматическое наполнение "Альтернативные товары" в базе..

- Краткий список товара слева под каталогом с ссылками

- Скачка прайса xls

- Показ доступного на складе товара по чек боксу

- При оформлении заказа высылка на емайл реквизитов в автомате

- Верстка должна быть оптимизированой и соответствовать всем стандартам..

ну и мелочи может какие еще по ходу работы..

Жду предложений и только от уверенных в себе людей!