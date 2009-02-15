Прекрасный человек, замечательный импровизант и знаток своего направления. Сделал все так, как именно я и хотел! Его черты: постоянный контакт с клиентом, полная адаптация под прихоти, приятнейший подход и комуникабельность! Рекомендую! Я лично очень доволен! 11/10)