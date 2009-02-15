alllus

Алексей alllus

 
43 годаУкраина/Каменец-Подольский
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Исправить парсер, который перестал работать

    $50

    Исправить парсер, который перестал работать. Парсер состоит из двух частей.. Одна часть парсит товары - написана на ПХП, вторая часть парсит фильтры и категории - написана на AutoHotKey. Всё было рабочее.. и перестало делать это "нормально" ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать простейший скрипт

    $10

    Нужно написать скриптик (желательно пхп либо скриптовый язык либо exe.. всеравно) который выполняет действия: 1)Скрипт авторизируется на сайт voipbuster.com 2) заходит в кабинет пользователя (кликая на вкладка "settings") (https://www.voipbuster.com/your_settings/settings) 3) и кликает на следующую в списке обычную "radio" ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть готовый порезаный дизайн на шабл. скрипта

    $30

    Натянуть порезаный и сверстаный в ХТМЛ дизайн на шаблон скрипта GoldCoders поменяв немного структуру под новый диз Примеры шаблонов и файлов здесь - http://www.goldcoders.com/?page=templates Диз у меня порезаный и готовый для натяжки

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать и сверстать дизайн на сайт

    $50

    Создать и сверстать дизайн на сайт инвестиционного проэкта. Очень желательно натянуть на готовый скрипт. Шаблоны и подробности скрипта тут: http://www.goldcoders.com/?page=templates Пример желателен в стиле: http://primeg.net/images/p14.jpg http://primeg.net/images/p9.jpg Но не скопировать, а как-то отличить..

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пофиксить корректное отображение в фаерфокс

    Сайт http://www.dionis.net.ua В фаерфоксе не отображаются корректно (для нажатия) кнопки справа вверху - оформить заказ, регистрация, доставка, забыли пароль и еще на том же месте две кнопки при входе под своим логином и паролем. Сделать корректно ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета + доработка сайта на Shop-Script

    Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на движке Shop-Script по продаже техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Человек ...

    Верстка макета
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка + доработка сайта на Shop-Script

    Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на Shop-Script по продаже комп. техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Поскольку интересуют ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    $100

    Необходимо сделать редизайн сайта. Графику не наваливать. Упор на скорость загрузки и привлекательность. Нужны три редизайна страниц: -главная -страница со списком товара -страница "подробно о товаре". http://www.dionis.net.ua

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
pro-mik
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать сайт обменника электронных валют
Рекомендую
Отличный исполнитель! Однозначно рекомендую каждому кто нуждается в услугах веб-программирования. Четко уложился в срок, без излишних амбиций, грамотный человек. При четко поставленном ТЗ - прям локомотив быстро идущий к целе! Респект!
Ответный отзыв
cliker
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Парсер товаров на сайт
Нормальный заказчик.
Нормально справился
Ответный отзыв
SIWELLYM
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Было очень приятно работать с этим человеком. В результате приятного сотрудничества я получил лучшую работу в портфолио. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Прекрасный человек, замечательный импровизант и знаток своего направления. Сделал все так, как именно я и хотел! Его черты: постоянный контакт с клиентом, полная адаптация под прихоти, приятнейший подход и комуникабельность! Рекомендую! Я лично очень доволен! 11/10)
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