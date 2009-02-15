Исправить парсер, который перестал работать. Парсер состоит из двух частей.. Одна часть парсит товары - написана на ПХП, вторая часть парсит фильтры и категории - написана на AutoHotKey. Всё было рабочее.. и перестало делать это "нормально" ...
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно написать скриптик (желательно пхп либо скриптовый язык либо exe.. всеравно) который выполняет действия: 1)Скрипт авторизируется на сайт voipbuster.com 2) заходит в кабинет пользователя (кликая на вкладка "settings") (https://www.voipbuster.com/your_settings/settings) 3) и кликает на следующую в списке обычную "radio" ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Написать парсер который будет регулярно парсить товары обновляя\добавляя их в майскуль с сохранением структуры категорий\субкатегорий. PHP\Java...Завершен10 лет назад
- $50
Создать сайт обменника электронных валют. 6 страниц, не сложный дизайн, сжатые сроки. Подробности в личку.Завершен11 лет назад
- $30
Натянуть порезаный и сверстаный в ХТМЛ дизайн на шаблон скрипта GoldCoders поменяв немного структуру под новый диз Примеры шаблонов и файлов здесь - http://www.goldcoders.com/?page=templates Диз у меня порезаный и готовый для натяжкиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Создать и сверстать дизайн на сайт инвестиционного проэкта. Очень желательно натянуть на готовый скрипт. Шаблоны и подробности скрипта тут: http://www.goldcoders.com/?page=templates Пример желателен в стиле: http://primeg.net/images/p14.jpg http://primeg.net/images/p9.jpg Но не скопировать, а как-то отличить..Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://www.dionis.net.ua В фаерфоксе не отображаются корректно (для нажатия) кнопки справа вверху - оформить заказ, регистрация, доставка, забыли пароль и еще на том же месте две кнопки при входе под своим логином и паролем. Сделать корректно ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется поправить код в верстке дизайна так, чтобы сайт стал корректно отображаться в IE 6.0 и как и задумано растягивался\сужался при 1024 на 768. Адрес: dionis.net.uaHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на движке Shop-Script по продаже техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Человек ...Завершен15 лет назад
Нада сделать верстку готового ПСД макета из трех страниц (главная, каталог, "подробно о товаре") + доработать интернет-магазин на Shop-Script по продаже комп. техники. Прошу обращаться больше программистов (так сказать кодеров), чем суто верстальщиков. Поскольку интересуют ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо сделать редизайн сайта. Графику не наваливать. Упор на скорость загрузки и привлекательность. Нужны три редизайна страниц: -главная -страница со списком товара -страница "подробно о товаре". http://www.dionis.net.uaДизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад