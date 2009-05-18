Переделать сайт с флешем на самописке. Срочно!

$250
Веб-программированиеЗавершен10 заявок254 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать сайт, довести его до ума.

- переделать полностью меню на флеше

- переделать структуру сайта (меню)

- много мелких доработок

Более подробно напишу. Пишите сначала сюда.

15 лет назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
LKdesign
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$250
14 дней
Проект был очень трудный, гораздо труднее чем мы все ожидали)) но ребята справились)) рекомендую))
Приятный и понимающий заказчик. Постоянная поддержка связи, четкие указания и пожелания. Планируем и далее перспективно работать.