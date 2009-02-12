Сделать блеск на картинке

Есть 3 картинки, надо сделать, что бы на трёх картинка в нужных местах был блеск, как в рекламах читой кухни или что-то в этом роде...гиф или флеш меня не волнует, главное что бы было красиво...я сам шарю во флеш, но такое быстро не сделаю, а мне надо в течении часа...тот кто разбирается, сделает за 5 минут...

картинки даю тому, кого выберу...

в асю не стучать...

бюджет 5 у.е. + отзыв ... работы практически нет тем, кто умеет...