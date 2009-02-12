Сделать блеск на картинке

Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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Есть 3 картинки, надо сделать, что бы на трёх картинка в нужных местах был блеск, как в рекламах читой кухни или что-то в этом роде...гиф или флеш меня не волнует, главное что бы было красиво...я сам шарю во флеш, но такое быстро не сделаю, а мне надо в течении часа...тот кто разбирается, сделает за 5 минут...

картинки даю тому, кого выберу...

в асю не стучать...

бюджет 5 у.е. + отзыв ... работы практически нет тем, кто умеет...

15 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Молодец ) хорошо выполнил свою работу в срок и как надо было ) буду дальше работать если что-нить понадобиться )
Адекватный заказчик. Разбирается в технологии работы дизайнера и может реально оценить объем и сложность поставленной задачи. Оплата сразу, без задержек.
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