Подправить JavaScript. Конфликт Jquery и Prototype

Существует скрипт лайтбокса (Prototype) и мой скрипт (JQuery-несколько строк по сути) который выделяет пункты меню при наведении. При загрузке страницы, лайтбокс нормально работает, но как только я навожу на пункт меню, перестает работать с ошибкой "$ is not a function". Необходимо отловить косяк и дать рекоммендации по исправлениям.

Знающему человеку тут работы на несколько минут сидения с дебагером.

Бюджет: 300руб.

Просьба писать в ICQ 192 715 245