Нужно создать банер

Веб-программированиеЗакрыт34 заявки298 просмотров
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Нужно создать флеш-банер.)

да и вообще ищу флешера для постоянного сотрудничесва.

15 лет назад
beliy_art
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад