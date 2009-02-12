Файл конфигурации php

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки194 просмотра
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На локалхосте при использовании fsockopen() возникает ошибка

"Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to ****:** (Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. )"

Думаю это решается корректировкой файла конфигурации сервера.

Конфигурация локалхоста http://vprivete.ru/info.php

Конфигурация сервера на котором стабильно работает http://thejethost.com/phpinfo.php

PHP
15 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Всё отлично, подсказал верное решение проблемы =) Большое спасибо!
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