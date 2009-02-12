Восстановление исходников проекта на Flash/AS

Есть готовый продукт, написанный на Flash/AS.

Первый этап - требуется его декомпилировать и по максимуму восстановить исходники. Приложение, над которым будем работать, весит в архиве 6Мб и его можно скачать отсюда http://omertex.ru/videochat.zip (там же есть инструкция по установке). Ваши предложения должны содержать информацию о приблизительных сроках исполнения и ориентировочная стоимость работ.

Вторым этапом будет его доработка и доведения до наших внутренних требований.