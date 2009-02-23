Доработка плеера (FLV файлы)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок226 просмотров
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Необходимо модернизировать существующий плеер, добавить некоторый функционал, исправить старые недостатки.

Нужен специалист из Киева с хорошим знанием ActionScript.

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Задание сброшу исполнителю.

15 лет назад
st1234
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Darkchaos
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня
Понравилось работать с Рустамом. Все было сделано в срок и качественно. Планирую, при необходимости, и дальше продолжать сотрудничество.
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