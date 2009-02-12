Натягивание дизайна на Wordpress или Drupal

Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов.

нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal

В среднем 5-7 страниц и контактная форма с 5 полями.

Сами сайты и структура не сложны совсем.

Идеальным кандидатом для этой работы подойдет тот, кто делает свою работу с минимальным количеством ошибок и багов, кто постоянно в онлайне.

Тот, кто взяв работу, не скажет через пару дней "Извините, я отказываюсь" - если вы такой, лучше даже не предлагайте свою кандидатуру.

Все эти требования предъявляются к соискателю.

прошу указать

1) отвечаете ли моим требованиям?

1) сколько сайтов на WP вы сделали

2) сколько сайтов на Drupal вы сделали

3) цена и сроки в WMR