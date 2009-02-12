Поставить на CMS небольшой сайт. Срочно.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок236 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

www.metiz.by - этот набор html страничек поставить на CMS.

- каталог продукции

- лента новостей (+ подписка RSS)

- загрузка прайс-листа

- страница контактов с загрузкой карты

- поиск по сайту

Естественно, что все блоки с текстом и баннерами должны редактироваться.

Платные CMS не предлагать, работу нужно сделать ВЧЕРА.

Наворотов никаких не надо.

Прошу не беспокоить менеджеров и студии. Бюджет очень ограничен

Спасибо.

15 лет назад
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад