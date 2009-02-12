Поставить на CMS небольшой сайт. Срочно.

ТЗ прилагается. Дизайн, верстка - готовы. Бесплатные движки не рассматриваем. Адекватно оценивайте сроки и есть требование - не заболевать в момент сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги.
www.metiz.by - этот набор html страничек поставить на CMS.
- каталог продукции
- лента новостей (+ подписка RSS)
- загрузка прайс-листа
- страница контактов с загрузкой карты
- поиск по сайту
Естественно, что все блоки с текстом и баннерами должны редактироваться.
Платные CMS не предлагать, работу нужно сделать ВЧЕРА.
Наворотов никаких не надо.
Прошу не беспокоить менеджеров и студии. Бюджет очень ограничен
Спасибо.
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