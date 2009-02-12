Требуется помощь по битриксу

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать сайт на 1с битриксе

ищем человека хорошо знающего 1с битрикс и php

и понимающего в оптимизации кода для ПС - хотя эти подробности можно совсместно обсудить.

писать в ICQ 203340527

15 лет назад
lvenok-sea
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад