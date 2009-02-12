Требуется помощь по битриксу

Интересует на какой цмс стоит сайт http://mirsauni.ru/. Нужно сделать такого же функционала, дизайн есть. Если цмс самописная то сколько по времени и деньгам сделать подобное. Пишем сюда, все скрыто, в личку не нужно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на 1с битриксе
ищем человека хорошо знающего 1с битрикс и php
и понимающего в оптимизации кода для ПС - хотя эти подробности можно совсместно обсудить.
писать в ICQ 203340527
- Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Нужен модуль для продажи в SAPE контекстных ссылок под шестой Druapal Найдете готовый или напишите сами - неважно ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем советовать - поставьте себе сами и убедитесь что контекст работает! Мне нужен модуль а не ковыряние в коде ...Закрыт15 лет назад
Имеется работающее приложение - чат между пользователями. Серверная часть - Flash Media Server 2 Клиент - flash, написанный на Flex3 Задача - надо найти и исправить ошибку, из-за которой клиентская программа обрушивает браузер при входе в программу. ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте, коллеги. www.metiz.by - этот набор html страничек поставить на CMS. - каталог продукции - лента новостей (+ подписка RSS) - загрузка прайс-листа - страница контактов с загрузкой карты - поиск по сайту Естественно, что все блоки с текстом и баннерами должны ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
ТЗ прилагается. Дизайн, верстка - готовы. Бесплатные движки не рассматриваем. Адекватно оценивайте сроки и есть требование - не заболевать в момент сдачи проекта.Завершен15 лет назад
- $100
Нужно реализовать простые seo скрипты под WordPress. Все скрипты уже лежат в паблике но искать их и конвертировать в вордпресс нету время. Возможно вам будет легче написать свои... Примеры всех скриптов которые надо есть тут ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов. нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal В среднем 5-7 страниц и ...Закрыт15 лет назад
Нужен наподобии скрипт icq 467805Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Должен определять страницу по сайту и ключевому слову. Сбор в БД, по крону. Подробнее в личке.Завершен15 лет назад
Необходимо модернизировать существующий плеер, добавить некоторый функционал, исправить старые недостатки. Нужен специалист из Киева с хорошим знанием ActionScript. Предлагайте цены здесь или в приват. Задание сброшу исполнителю.Завершен15 лет назад