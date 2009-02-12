Сделать сайт на подобной цмс. Дизайн есть.

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок265 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует на какой цмс стоит сайт http://mirsauni.ru/. Нужно сделать такого же функционала, дизайн есть. Если цмс самописная то сколько по времени и деньгам сделать подобное. Пишем сюда, все скрыто, в личку не нужно.

15 лет назад
nemmo2000
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
  • Похожие заказы

  • Модуль для Drupal 6 SAPE-контекст

    $25

    Нужен модуль для продажи в SAPE контекстных ссылок под шестой Druapal Найдете готовый или напишите сами - неважно ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем советовать - поставьте себе сами и убедитесь что контекст работает! Мне нужен модуль а не ковыряние в коде ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поставить на CMS небольшой сайт. Срочно.

    Здравствуйте, коллеги. www.metiz.by - этот набор html страничек поставить на CMS. - каталог продукции - лента новостей (+ подписка RSS) - загрузка прайс-листа - страница контактов с загрузкой карты - поиск по сайту Естественно, что все блоки с текстом и баннерами должны ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реализовать простые seo скрипты под WordPress

    $100

    Нужно реализовать простые seo скрипты под WordPress. Все скрипты уже лежат в паблике но искать их и конвертировать в вордпресс нету время. Возможно вам будет легче написать свои... Примеры всех скриптов которые надо есть тут ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натягивание дизайна на Wordpress или Drupal

    Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов. нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal В среднем 5-7 страниц и ...

    WordPressDrupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка плеера (FLV файлы)

    Необходимо модернизировать существующий плеер, добавить некоторый функционал, исправить старые недостатки. Нужен специалист из Киева с хорошим знанием ActionScript. Предлагайте цены здесь или в приват. Задание сброшу исполнителю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Восстановление исходников проекта на Flash/AS

    Есть готовый продукт, написанный на Flash/AS. Первый этап - требуется его декомпилировать и по максимуму восстановить исходники. Приложение, над которым будем работать, весит в архиве 6Мб и его можно скачать отсюда http://omertex.ru/videochat.zip (там же ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Файл конфигурации php

    $1

    На локалхосте при использовании fsockopen() возникает ошибка "Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to ****:** (Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад