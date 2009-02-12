Установить бесплатный форум

Необходимо реализовать следующее: 1.Возможность создания нескольких главных категорий (вывод каталога т.е. при большом ассортименте товаров необходимо его упорядочивания отдельным блокам это должно выглядеть как у http://www.webtorg.dp.ua) 2. Возможность добавления и отображения нескольких картинок разного размера в КАТЕГОРИЮ(из админки), точно ...
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Нужно установить на сайт бесплатный форум.
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