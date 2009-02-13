Закрытый проект для Мазурок: система опроса

Система опроса поставщиков по e-mail

начальные условия: существует розничная сеть продажи товара под

запрос, например радиотовары общее количество постащиков - около 1000.

обычно, конечно, каждая точка работает с не более 20 постоянных поставщиков.

но возникают ситуации, когда нужет товар которого нет у постонного

поставщика, и нужно обратиться к полному списку поставщиков для поиска

товара.

никакой особой устоящейся системы связи нет, по сути - самое рабочее -

отослать мыло с запросом.

вот и есть задача: нужна система автоматической рассылки писем на

маленькое количество адресов - до 1000 естественно с честным обратным

адресом, т к нужны ответы от них.

реализация - как web сервис, где менеджер каждой точки мог зайти,

залогиниться, указать свои данные, залить в текстовом формате список

своих поставщиков, указать нужную ему позицию (текст письма), нужна

возможность сделать аттач. сделать рассылку по поставщикам.

сервис, в конечном счете, должен быть реализован на нашем хостинге, под Unix.