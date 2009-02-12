Локализация шаблона Joomla!

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется шаблон Joomla!, который необходимо подогнать под сферу деятельности заказчика:

Необходимо:

1. Сделать наполнение на 3-х языках (переводы и сам текст будут предоставлены - порядка 10-15 web-страниц).

2. Фотографии соответствующие тематике страницы.

3. Необходимо добавить стол заказов с автаматическим расчётом стоимости и грамотным дизайном.

4. Шаблон дизайна визиток выдержанных в стиле страници.

5. Лого

Срок выполнения 7 дней.

Предоплата в размере стоимости шаблона возможна.

Сам шаблон:

https://www.joomlajet.com/templates-shop/joomla-1.5.x-jj-templates/joomlajet-65

При возникновении вопросов прошу обращаться в личку.

Joomla
15 лет назад
klip
NaN летЭстония
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$200
7 дней
Отличный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Выдрать из яндекса новости по ключевому слову

    $30

    Необходимо написать скрипт php, который будет выдирать из яндекс.новостей заголовки, даты, ссылки и краткий текст новости и складывать в базу данных. Скрипт должен запоминать последнюю новость и добавлять в базу только то, чего пока нет. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Закрытый проект для Мазурок: система опроса

    $250

    Система опроса поставщиков по e-mail начальные условия: существует розничная сеть продажи товара под запрос, например радиотовары общее количество постащиков - около 1000. обычно, конечно, каждая точка работает с не более 20 постоянных поставщиков. но возникают ситуации, когда нужет товар ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка ShopCMS

    Необходимо реализовать следующее: 1.Возможность создания нескольких главных категорий (вывод каталога т.е. при большом ассортименте товаров необходимо его упорядочивания отдельным блокам это должно выглядеть как у http://www.webtorg.dp.ua) 2. Возможность добавления и отображения нескольких картинок разного размера в КАТЕГОРИЮ(из админки), точно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется помощь по битриксу

    Нужно доработать сайт на 1с битриксе ищем человека хорошо знающего 1с битрикс и php и понимающего в оптимизации кода для ПС - хотя эти подробности можно совсместно обсудить. писать в ICQ 203340527

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт на подобной цмс. Дизайн есть.

    Интересует на какой цмс стоит сайт http://mirsauni.ru/. Нужно сделать такого же функционала, дизайн есть. Если цмс самописная то сколько по времени и деньгам сделать подобное. Пишем сюда, все скрыто, в личку не нужно.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для Drupal 6 SAPE-контекст

    $25

    Нужен модуль для продажи в SAPE контекстных ссылок под шестой Druapal Найдете готовый или напишите сами - неважно ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем советовать - поставьте себе сами и убедитесь что контекст работает! Мне нужен модуль а не ковыряние в коде ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка имеющегося приложения для FMS2.

    Имеется работающее приложение - чат между пользователями. Серверная часть - Flash Media Server 2 Клиент - flash, написанный на Flex3 Задача - надо найти и исправить ошибку, из-за которой клиентская программа обрушивает браузер при входе в программу. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поставить на CMS небольшой сайт. Срочно.

    Здравствуйте, коллеги. www.metiz.by - этот набор html страничек поставить на CMS. - каталог продукции - лента новостей (+ подписка RSS) - загрузка прайс-листа - страница контактов с загрузкой карты - поиск по сайту Естественно, что все блоки с текстом и баннерами должны ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натягивание дизайна на Wordpress или Drupal

    Подыскивается человек на почти постоянную занятость (зависит от вашего опыта и умений, желания работать) для выполнения большого количества простых проектов. нужен человек любящий и умеющий натягивать дизайн (psd) на Wordpress или Drupal В среднем 5-7 страниц и ...

    WordPressDrupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад