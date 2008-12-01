klip

Kleptsov Denis klip

 
NaN летЭстония/Таллинн
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого

    $250

    Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн шаблона joomla + лого

    $250

    Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • CD/визитка предприятия

    Необходимо разработать презентационный CD предприятия, структура которого следующая: 1. Выбор языка: эстонский, русский, английский 2. Анимированое интро из Логотипа и слогана продолжительностью 5 сек. 3. slideshow из 10 фото с текстом 4. контакты 5. навигация вперёд, назад, в начало и ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка предприятия

    Что есть: Недоведённый до ума дизайн. Что необходимо: Довести дизайн до конца, посадить на фунционал (типа Joomla), вёрстка и т.д. и т.п. Материалы: со тороны заказчика. Потому. 100% оплата по выполнению проекта. Заинтересовыным скидывать е-маёл в личку. На него ...

    JoomlaСайт-визитка
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод странички на английский/эстонский языки

    $100

    Ищу человека (или людей), чтобы сделать перевод странички на английский и на эстоский языки. Исполнитель должен территориально находиться в Прибалтике (так как оплата только через банковский перевод).

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Локализация шаблона Joomla!

    $500

    Имеется шаблон Joomla!, который необходимо подогнать под сферу деятельности заказчика: Необходимо: 1. Сделать наполнение на 3-х языках (переводы и сам текст будут предоставлены - порядка 10-15 web-страниц). 2. Фотографии соответствующие тематике страницы. 3. Необходимо добавить стол заказов с автаматическим ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание е-магазина с нуля

    Общие возможности a.. Целостное решение. включающее в себя возможность редактирования содержания и номенклатуры е-магазина. Присутствует логика "корзины", возможность управления клиентами, управления заказами и их отслеживание. b.. Позволяет представлять до 5 000 наименований продукции c.. ...

    HTMLКарточки товаров
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$250
0 баллов
13 лет назад
Редизайн шаблона joomla + вёрстка + лого
Неадекватный заказчик, просто нет слов, фрилансеры обратите вмнимание - не советую с ним работать! По ТЗ было сделано все, предоплаты никакой не получал! К тому же ТЗ вообще не совсем понятное было, да и на свои вопросы я не мог получить внятных ответов!
Etot ispolnitelj prosto propal i perestal otve4at na soobshenija. Budte ostorozhny.
Ответный отзыв
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Локализация шаблона Joomla!
Отличный заказчик!