Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Есть шаблон с www.rockettheme.com "Panacea" и контент. Необходимо разработать сайт по шаблону Panacea, установить и сдать строго в указанные сроки. Опыт работы с шаблонами rockettheme обязателен. При предоставлении заявки прошу заранее ознакомится с ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать презентационный CD предприятия, структура которого следующая: 1. Выбор языка: эстонский, русский, английский 2. Анимированое интро из Логотипа и слогана продолжительностью 5 сек. 3. slideshow из 10 фото с текстом 4. контакты 5. навигация вперёд, назад, в начало и ...Презентации11 заявокЗакрыт14 лет назад
Что есть: Недоведённый до ума дизайн. Что необходимо: Довести дизайн до конца, посадить на фунционал (типа Joomla), вёрстка и т.д. и т.п. Материалы: со тороны заказчика. Потому. 100% оплата по выполнению проекта. Заинтересовыным скидывать е-маёл в личку. На него ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Ищу человека (или людей), чтобы сделать перевод странички на английский и на эстоский языки. Исполнитель должен территориально находиться в Прибалтике (так как оплата только через банковский перевод).Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу исполнителя (-лей). на переводы технической документации с русского и английского языков на эстонский.Переводы5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Имеется шаблон Joomla!, который необходимо подогнать под сферу деятельности заказчика: Необходимо: 1. Сделать наполнение на 3-х языках (переводы и сам текст будут предоставлены - порядка 10-15 web-страниц). 2. Фотографии соответствующие тематике страницы. 3. Необходимо добавить стол заказов с автаматическим ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Общие возможности a.. Целостное решение. включающее в себя возможность редактирования содержания и номенклатуры е-магазина. Присутствует логика "корзины", возможность управления клиентами, управления заказами и их отслеживание. b.. Позволяет представлять до 5 000 наименований продукции c.. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад