Написать программу

Добрый день, уважаемые специалисты! Хочу предложить следующий проект: оформление каталога на CD. Я это вижу в формате autorun со множеством вложений, возможно, выполненные в программе типа AutoRun Pro Enterprise или другие варианты- принимаю предложения. Главное-это дизайн интерфейса, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт для решения оптимиационной задачи.
Сроки не более 2-х дней. Цена не более 40 уе.
Условия оплаты описал в ТЗ.
Подробное ТЗ прикрепил...
Писать только в ICQ 4-856-696 . Буду на связи 27 января с 13-00 до 15-00 по мск.
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