Дизайн браузера

Необходимо нарисовать интерфейс к игре про самолётики, саму игру можно найти тут http://depositfiles.com/files/wkip5kvz9 для начала, придумайте концепцию гавного сплэша (картинка с кнопками выбора кол-ва игроков, кнопкой выход и о программе) Если вариант подойдёт, я плачу 30 долларов ...