Картинки подключения модемов

$100
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен24 заявки507 просмотров
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Необходимо сделать такие же картинки, но с другим модемом (IMAGE_019.jpg).

Угол расположения модема должен быть такой же как в примере. Зеленую картинку "СТРИМ" убрать.

Исходники в Adobe Illustrator. Моделить надо в Adobe Illustrator.

Список картинок:

1. Общая схема без ТВ приставки (m4.jpg)

2. Общая схема с ТВ приставкой подключенная во 2 порт (m4_stb2.jpg)

3. Общая схема с ТВ приставкой подключенная в 3 порт (m4_stb3.jpg)

4. Общая схема с ТВ приставкой подключенная в 4 порт (m4_stb4.jpg)

5. Увеличенная схема без ТВ приставки (m4_crop3.jpg)

6. Увеличенная с ТВ приставкой подключенная во 2 порт (m4_stb2_crop3.jpg)

6. Увеличенная с ТВ приставкой подключенная в 3 порт (m4_stb3_crop3.jpg)

6. Увеличенная с ТВ приставкой подключенная в 4 порт (m4_stb4_crop3.jpg)

7. Превьюшка модема (HUAWEIHG520.bmp)

Предложения без портфолио не рассматриваются.

15 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kot-kot
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
И опять Катя выполнила работу быстро и качественно. Буду и дальше с ней сотрудничать и советовать другим.
Второй раз выполняю для этого заказчика проект, и снова всё было замечательно: четкое ТЗ, постоянно на связи и своевременная оплата, всё это – элементы успешного сотрудничества. Буду очень рада продолжать совместную работу.
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