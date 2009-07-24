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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Отзыв пишу для себя :), чтобы не забыть хорошего Исполнителя. 1. Работа была выполнена качественно и в срок. 2. Екатерина всю ночь дорабатывала нюансы, в результате получилось почти идеально Спасибо, чувствуется профессиональный подход
$45
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Кате за работу. Катя все сделала как надо, не обойдя вниманием все придирки и пожелания.
$20
10 баллов
14 лет назад
Доволен сотрудничеством, прорисовка логотипов была сделана быстро и качественно.
$10
10 баллов
14 лет назад
Оперативно и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сделал предоплату. Приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена на отлично. Спасибо