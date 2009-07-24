kot-kot

Катя Демина kot-kot

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Отрисовать существующий логотип в формате PSD
Отзыв пишу для себя :), чтобы не забыть хорошего Исполнителя. 1. Работа была выполнена качественно и в срок. 2. Екатерина всю ночь дорабатывала нюансы, в результате получилось почти идеально Спасибо, чувствуется профессиональный подход
artemluzin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Логотип для детского образовательного центра
Спасибо Кате за работу. Катя все сделала как надо, не обойдя вниманием все придирки и пожелания.
kiran
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Преобразовать логотипы из растра в вектор
Доволен сотрудничеством, прорисовка логотипов была сделана быстро и качественно.
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перевести логотип в кривые
Оперативно и качественно. Спасибо.
Хороший заказчик, сделал предоплату. Приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
escape
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Отрисовка логотипа в вектор
Работа выполнена на отлично. Спасибо