Отзыв пишу для себя :), чтобы не забыть хорошего Исполнителя. 1. Работа была выполнена качественно и в срок. 2. Екатерина всю ночь дорабатывала нюансы, в результате получилось почти идеально Спасибо, чувствуется профессиональный подход