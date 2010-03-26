Эффект перебегающей кнопки меню

Для сайта shoppingtherapy.ru для левого вертикального меню нужно добавить эффект. При нажатии на кнопку, эта кнопка должна перместиться вниз и ниже открыться категории. Сейчас меню работает правильно, но без перемещения кнопки. Ваши сроки, цены.