Эффект перебегающей кнопки меню

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Для сайта shoppingtherapy.ru для левого вертикального меню нужно добавить эффект. При нажатии на кнопку, эта кнопка должна перместиться вниз и ниже открыться категории. Сейчас меню работает правильно, но без перемещения кнопки. Ваши сроки, цены.

15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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