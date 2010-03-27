Доработка несложного скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок164 просмотра

Есть рабочий скрипт статистики нужно добавить пару функций

15 лет назад
fordreams
Ключнев 
59 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

twelve
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с такими людьми.Полностью обговорили всю процедуру работы.Заказчик одобренно принял законченую работу.Деньги получил.Спасибо

Заявки фрилансеров

twelve
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка движка Википедии (PHP+PostgreSQL)

    $1000

    Движок MediaWiki (http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) Требуется отличное знание ПХП + базовое PgSQL + неплохое ориентирование в этом движке или желание основательно покопаться и освоить его. Желательно - хотя бы основы js. Реальный ...

    JavaScriptPHPPostgreSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модифицировать flash-галерею

    Доброго времени суток. Необходимо модифицировать flash-галерею, за основу взять http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/. Примерное ТЗ во вложении. Более подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю. Цену и срок исполнения просьба оставлять только ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Одну ветку древовидного форума изготовить.

    $40

    Есть проект photoreporter.ru/answer/ Пришла необходимость привести его в современный вид. 1. Принимаются предложения по модернизации всего проекта (это отдельная тема обсуждения, отдельная оплата). 2. Сегодня необходимо сделать эту ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Эффект перебегающей кнопки меню

    Для сайта shoppingtherapy.ru для левого вертикального меню нужно добавить эффект. При нажатии на кнопку, эта кнопка должна перместиться вниз и ниже открыться категории. Сейчас меню работает правильно, но без перемещения кнопки. Ваши сроки, цены.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать приложение ВКонтакте (клиента)

    $250

    Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_1 Нужно доработать его клиентскую часть в соответствии с ТЗ. Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал. Ссылку на текстовое ТЗ дам заинтересовавшим кандидатам. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайтов

    $100

    Требуется создание нескольких игровых сайтов, а именно: 1. Для каждого сайта потребуется нарисовать дизайн (среднего качества) 2. Сверстать дизайн 3. Поставить на наш самописный движок Сайт создается на php+xml+xslt ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка Joomla!

    На сайте http://objvi-ru.1gb.ru/ проводится частичный редизайн. Нужно произвести ряд изменений, исправить косяки... И по мере появления новых, также исправлять. На данный момент нужно голубые полосы в темах как "о компании" в сером блоке поставить ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программинг небольшого каталога КСК

    Программинг небольшого каталога. Должна быть возможность добавлять сколько угодно городов, в них шоссе и на каждом шоссе располагать любое кол-во ссылок на странички конюшен. На название конюшни кликаем и попадаем на карточку КСК. + нужен ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад