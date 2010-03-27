Разработка многофункционального скрипта

Требуется написать с "нуля" веб скрипт на aspx или на PHP.

Скрипт должен быть многофункционален и иметь биллинговую систему по которой можно совершать денежные операции. Пример человек вводит некую сумму на счет счет и с этого счета он может либо что то купить, обменять или положить на хранение в качестве депозита по определенному проценту. Прошу не путать с интернет магазином.

Есть четкое Тех. Задание, шаблонный дизайн. Скрипт на шаблонизаторе смарти, либо с функцией csm.

Ищем человека очень опытного, который не побоится неимоверно сложный скрипт создать под наши функции.

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Так же ищем человека у которого есть разработанный (или не доработанный скрипт инвест проекта).

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Пишите:

1. Опыт работы и в каких областях работаете.

2. И сможете ли создать сложнейший скрипт или средний (средний тоже будем рассматривать)

3. Цену и сроки

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