Собственно хочу сделать на сайте галерею картинок. Задача состоит в том, что бы в полной новости был выбор как обрезать картинку. То есть я заливаю оригинал 240x320 но можно было средствами сервера изменить размер картинки ...
Написать движок портала
Функционал портала определен в техническом задании. Документ будет выдан на ознакомление исполнителю после онлайн собеседования.
Требование к исполнителю: профессиональный уровень, серьезное ответственное отношение к делу.
С нашей стороны: Достойная оплата за результат.
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