Написать движок портала

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт76 заявок1295 просмотров

Функционал портала определен в техническом задании. Документ будет выдан на ознакомление исполнителю после онлайн собеседования.

Требование к исполнителю: профессиональный уровень, серьезное ответственное отношение к делу.

С нашей стороны: Достойная оплата за результат.

15 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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