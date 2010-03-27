Доработать скрипт Видео хостинга

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Привет всем, есть скрипт видео хостинга и довольно неплохой, там есть поддержка закачки файлов по URL, вообщем нужно переписать этот скрипт закачки так чтобы пользователь не ждал пока скачается файл по URL, и чтобы видео файл ставился в очередь на закачку и конвертацию, например как на Kiwi.Kz или же есть второй вариант сделать процентаж закачки файла по URL например как на 24video.net, и еще нужно сделать поддержку закачки файлов с популярных видео хостингов таких как РуТуб Ютуб Маилру и тд..... Да вообще рассмотрим любые ваши предложения....

Сам скрипт вы можете посмотреть и скачать здесь http://clip-bucket.com/ он бесплатный, там же есть демо.

Если нужен сервер для тестирования и работы над этим скриптом то имеется VDS для таких нужд с уже настроенными расширениями и кодеками для этого скрипта, сделаем аккаунт.

Пишите сюда или в ICQ 482184616

15 лет назад
sidorivan
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

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