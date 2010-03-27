Скрипт новостной системы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок380 просмотров

Здравствуйте,

нужен скрипт новостной системы подобный reаdme.ru, nоvоteka.ru

Обмен, продажа новостного трафика.

Возможности: комментарии, регистрация пользователей, добавление новостей

Подробное ТЗ исполнителю.

Может есть готовый скрипт?

Цена приблизительная.

Спасибо.

15 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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