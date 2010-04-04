Есть этот шаблон:

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

он немного изменен (справа блок с ссылками добавлен, верхнее меню сделано выпадающим при наведении). В него нужно установить самописную cms (прикладываю пока инструкцию разработчика).

Всего нужно будет сделать эти работы:

1. Установить cms, настроить согласно ТЗ.

2. Доделать некоторые моменты, согласно ТЗ (тз тоже прикладываю).

всё

Таким образом, оплата состоит из двух этих частей. Пишите, в архиве полная информация для этого. Также указывайте срок - это важно.

Также с Вас: исполнительность, лояльность, оперативность, гарантия качества работ, отладка после тестирования. Если вы соглашаетесь, то вы не можете потом отказаться (по сути, там нет никаких сложностей).

Оплата по WM. БЕЗ предоплаты! Оплата после настройки и отладки на сервере (см. мои отзывы и рейтинг).

Оптимально - начать завтра, но можно и в пнд.

Спасибо, жду Ваших конкретных предложений здесь.