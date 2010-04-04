Функционал портала определен в техническом задании. Документ будет выдан на ознакомление исполнителю после онлайн собеседования. Требование к исполнителю: профессиональный уровень, серьезное ответственное отношение к делу. С нашей стороны: Достойная оплата за результат.
Установить самописную cms
Есть этот шаблон:
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V
он немного изменен (справа блок с ссылками добавлен, верхнее меню сделано выпадающим при наведении). В него нужно установить самописную cms (прикладываю пока инструкцию разработчика).
Всего нужно будет сделать эти работы:
1. Установить cms, настроить согласно ТЗ.
2. Доделать некоторые моменты, согласно ТЗ (тз тоже прикладываю).
всё
Таким образом, оплата состоит из двух этих частей. Пишите, в архиве полная информация для этого. Также указывайте срок - это важно.
Также с Вас: исполнительность, лояльность, оперативность, гарантия качества работ, отладка после тестирования. Если вы соглашаетесь, то вы не можете потом отказаться (по сути, там нет никаких сложностей).
Оплата по WM. БЕЗ предоплаты! Оплата после настройки и отладки на сервере (см. мои отзывы и рейтинг).
Оптимально - начать завтра, но можно и в пнд.
Спасибо, жду Ваших конкретных предложений здесь.
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