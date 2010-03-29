Установить и стилизовать форум phpBB

Нужно установаить форум phpBB последней версии (вы предоставляете) на сервере в папку .../forum с отдельной базой, конечно. Также надо стилизовать оформление для такого шаблона:

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

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