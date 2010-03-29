Установить и стилизовать форум phpBB

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Завершен4 заявки161 просмотр

Нужно установаить форум phpBB последней версии (вы предоставляете) на сервере в папку .../forum с отдельной базой, конечно. Также надо стилизовать оформление для такого шаблона:

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

Пишите конкретную цену и срок работы. Начать желательно сегодня или завтра, тоже приемлемо.

Оплата по WM. БЕЗ предоплаты! (см. мои отзывы и рейтинг) Оплата после выкладки, проверки и тестирования.

Жду ваших предложений - сюда.

15 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена очень хорошо, без проблем, спасибо за сотрудничество!
Вообщем все супер: интересный проект, четкие пожелания и фурмулировки, приятный в общении человек, с оплатой все четко. Спасибо.

Заявки фрилансеров

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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