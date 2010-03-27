Разработать модуль для КМС Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

Требуется специалист по Битрикс, необходимо разработать модуль для КМС Битрикс, для вывода содержимого страницы по паролю (секретному слову). Детальное ТЗ в асе или скайпе. Исполнитель должен хорошо знать Битрикс, прошу неуверенных не беспокоить.

Подробности все в асе: 448-466-982 или скайпе: dtevik

15 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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