Требуется специалист по Битрикс, необходимо разработать модуль для КМС Битрикс, для вывода содержимого страницы по паролю (секретному слову). Детальное ТЗ в асе или скайпе. Исполнитель должен хорошо знать Битрикс, прошу неуверенных не беспокоить.

Подробности все в асе: 448-466-982 или скайпе: dtevik