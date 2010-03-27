Скрипт по подбору кондиционера для интернет-магазине. Опыт по написанию подобного скрипта обязателен. Пример на картинке.
Разработать модуль для КМС Битрикс
Требуется специалист по Битрикс, необходимо разработать модуль для КМС Битрикс, для вывода содержимого страницы по паролю (секретному слову). Детальное ТЗ в асе или скайпе. Исполнитель должен хорошо знать Битрикс, прошу неуверенных не беспокоить.
Подробности все в асе: 448-466-982 или скайпе: dtevik
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