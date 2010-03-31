Настроить переключение языковых версий на сайте

Добрый день!

Я ищу человека, который сможет быстро установить и настроить на моем подопечном сайте (движок - joomla v.1.0.15) компонент, отвечающий за переключение языковых версий на сайте (возможно JoomFish, но возможно, вы предложите что-то другое?).

Сейчас главная - на украинском языке, остальные страницы - на русском, нужно, чтобы на каждой странице появились 2 флажка (рус\укр), позволяющие менять язык. Для тестирования работы компонента предоставлю текст главной на русском, тексты же остальных страниц на украинском я потом смогу вбить сама.

Обратите пожалуйста, внимание, на следующее:

в шапке есть картинка header.png, содержащая надпись, а также есть нарисованные кнопки для форм авторизации/регистрации, например со словами "Вход" (на русском) и "Вхiд" (на украинском). Можно ли сделать 2 версии всех этих картинок, чтобы при необходимости загружалась одна из них? картинки предоставлю.

Оцените, пожалуйста, стоимость такой работы и сколько на нее потребуется времени, с учетом этого.

Ссылку на сайт скину в личку.

Мой аккаунт: http://www.weblancer.net/users/Nutich/

Спасибо за внимание!