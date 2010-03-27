Нужен плагин для Redmine (Ruby on Rails)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок175 просмотров

Для системы управления проектами Redmine (http://redmine.org, Ruby on Rails) нужен плагин, позволяющий при создании новых задач (issues) и комментариев к ним (notes) указывать произвольные дату и время события, а также редактировать их, как и другие параметры, непосредственно в интерфейсе системы.

Требования:

1. Создание плагина по всем правилам (установка\удаление, миграция базы).

2. Встраивание в систему ролей и прав доступа: право указывать произвольные дату\время и право редактировать их. По умолчанию, предоставляется администраторам системы и менеджерам проектов.

3. Проверка корректности ввода.

4. Формат для ввода даты\времени брать из соответствующих настроек Redmine для отображения дат.

Предполагаемое поведение:

При создании новой задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с данными-ссылкой "Определить автоматически". Если на ссылку не нажали, время определяется как обычно в Redmine. Если нажали - появляется поле для ввода(с кнопками "Ок" и "Отмена", конечно), автоматически подставляются текущие дата\время.

При редактировании существующей задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с полем для редактирования даты и времени, отображающее то значение, которое есть в базе.

Ruby
15 лет назад
anais
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Perl прокси-скрипт

    $100

    Необходимо разработать под ключ perl-скрипт, который будет принимать запрос - адрес сайта и выводить его в iframe, расположенный на нашем сайте. Есть небольшая тонкость в работе с cookies. Подробности все - при индивидуальной беседе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт новостной системы

    $1000

    Здравствуйте, нужен скрипт новостной системы подобный reаdme.ru, nоvоteka.ru Обмен, продажа новостного трафика. Возможности: комментарии, регистрация пользователей, добавление новостей Подробное ТЗ исполнителю. Может есть готовый скрипт? ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проблемы отображения в IE

    $20

    Трабла такая: есть 2 странички, которые отлично работают и отображаются в Opera и FF. А вот с IE - косяки! Проверял только в IE 6, как в остальных осликах - понятия не имею. Итого: ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Ява-скрипт, формирующий url из id элементов

    Есть ява-скрипт, формирующий url при нажатии кнопки на сайте. Для формирования ссылки он использует id элементов со страницы. Требуется поправить этот ява-скрипт таким образом, чтобы он отсекал первый символ в id. Подробное техзадание в приложении.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Установить и стилизовать форум phpBB

    Нужно установаить форум phpBB последней версии (вы предоставляете) на сервере в папку .../forum с отдельной базой, конечно. Также надо стилизовать оформление для такого шаблона: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&amp;pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Пишите конкретную цену и срок работы. Начать желательно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Установить самописную cms

    Есть этот шаблон: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&amp;pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V он немного изменен (справа блок с ссылками добавлен, верхнее меню сделано выпадающим при наведении). В него нужно установить самописную cms (прикладываю пока инструкцию разработчика). Всего нужно будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скопировать меню с сайта.

    Здравствуйте. Вот здесь http://demo.rockettheme.com/oct09/typography/rokcandy-examples расположено меню и поисковая строка. Мне нужна сверстанная копия. Проще говоря, мне нужен html файл с приаттаченными нужными файлами разложенными по папкам (js, style, img). Я на локальной машине запускаю ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад