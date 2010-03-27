Нужно докрутить filemanager для ckeditor'a. (http://labs.corefive.com/Projects/FileManager/) Он стоит но нет привязки к кнопам ckeditor'a
Нужен плагин для Redmine (Ruby on Rails)
Для системы управления проектами Redmine (http://redmine.org, Ruby on Rails) нужен плагин, позволяющий при создании новых задач (issues) и комментариев к ним (notes) указывать произвольные дату и время события, а также редактировать их, как и другие параметры, непосредственно в интерфейсе системы.
Требования:
1. Создание плагина по всем правилам (установка\удаление, миграция базы).
2. Встраивание в систему ролей и прав доступа: право указывать произвольные дату\время и право редактировать их. По умолчанию, предоставляется администраторам системы и менеджерам проектов.
3. Проверка корректности ввода.
4. Формат для ввода даты\времени брать из соответствующих настроек Redmine для отображения дат.
Предполагаемое поведение:
При создании новой задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с данными-ссылкой "Определить автоматически". Если на ссылку не нажали, время определяется как обычно в Redmine. Если нажали - появляется поле для ввода(с кнопками "Ок" и "Отмена", конечно), автоматически подставляются текущие дата\время.
При редактировании существующей задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с полем для редактирования даты и времени, отображающее то значение, которое есть в базе.
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