Нужен плагин для Redmine (Ruby on Rails)

Для системы управления проектами Redmine (http://redmine.org, Ruby on Rails) нужен плагин, позволяющий при создании новых задач (issues) и комментариев к ним (notes) указывать произвольные дату и время события, а также редактировать их, как и другие параметры, непосредственно в интерфейсе системы.

Требования:

1. Создание плагина по всем правилам (установка\удаление, миграция базы).

2. Встраивание в систему ролей и прав доступа: право указывать произвольные дату\время и право редактировать их. По умолчанию, предоставляется администраторам системы и менеджерам проектов.

3. Проверка корректности ввода.

4. Формат для ввода даты\времени брать из соответствующих настроек Redmine для отображения дат.

Предполагаемое поведение:

При создании новой задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с данными-ссылкой "Определить автоматически". Если на ссылку не нажали, время определяется как обычно в Redmine. Если нажали - появляется поле для ввода(с кнопками "Ок" и "Отмена", конечно), автоматически подставляются текущие дата\время.

При редактировании существующей задачи\комментария, если у пользователя есть соответствующее право, в интерфейс добавляется новое поле "Время создания:" с полем для редактирования даты и времени, отображающее то значение, которое есть в базе.