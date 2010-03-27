Поставить сайт на Joomla

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки448 просмотров

Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений.

К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей, к каждой карточке, если не понятно как это - я дам ссылку на реализованный пример.

Сайт - не сложный, ТЗ тут - http://docs.google.com/Doc?docid=0AbZby-O6JhypZGpwZnNtc18yOGY0dzRjbmMy&hl=ru, в ТЗ есть макет сайта, ДИЗАЙН - ГОТОВЫЙ, его разрабатывать не нужно.

!!! ВНИМАНИЕ !!! вам не только нужно будет поставить готовый соби каталог, но и прикрутить к нему новости, если вы не в состоянии сделать это - не оставляйте заявку.

Если Вы планируете обучатся работе с CMS Joomla в процессе выполнения проекта - тоже не пишите, нужен профессионал, который сделает все быстро и качественно.

В случае успешного выполнения - будет дальнейшее сотрудничество.

По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять, стучите, я в инвизе, в ЛС писать не нужно, я их не читаю.

Обязательно наличие портфолио с примером докрутки соби.

Joomla
15 лет назад
stanislav-ch
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
14 дней
Сергей взялся за проект, начал работу, по нашей договоренности он должен был поднять за неделю функционал сайта на своем сервере и показать мне, после чего я перечисляю предоплату. По прошествии недели - я увидел стандартную жумлу на которую с ошибками поставлена стандартная доска обьявлений и стандартный соби без прикрученных новостей. Еще через неделю он опять прислал ссылку на полуработающий сайт который опять не содержал функционала макета. Выяснилось что денег ему - мало, а стандартные компоненты он править - не может. Я потерял по его вине - 2 недели времени. Очень недоволен.
Уважаемые фрилансеры экономте свое время и деньги!!! поступило предложение, на joomla установить sobi2(каталог) и доску объявлений, не считая новостей. Макеты прилагались, но в тз был только список пунктов меню, тз основывалось - со слов заказчика "точно по макету", я пошел на уступки - не взял предоплаты, за что я и был наказан, а именно 2 бесплатными неделями работы, репутацией на веблансере. Оставляю ссылку на реализованный проект http://vdonecke.only-good.com, в котором за 2 недели было реализовано: на sobi2 прикручены коментарии, голосование, google maps. Был полностью переделан шаблон sobi2 под требования заказчика, а именно были реализованы новости, которые не предусмотрены в sobi2 вообще. Сделал подменю описание, новости, галерея методами js и отдельными запросами в бд согласно макету заказчика, т.е. переписал компонент. доска объявлений (adsmanager) тоже была переписана. А именно в последних объявлениях вместо стандартных полей выводились поля, которые требовал заказчик(вывод описания и цены), adsmanager и другие доски объявлений это не поддерживают, на главную страницу объявлений был выведен поиск, причем расширенный поиск методами js подгружал требуемые поля, кроме одного "даты подачи", который тоже не предусмотрен adsmanager, т.е. возникла опять необходимость переписывать компонент заново, об этом был уведомлен заказчик. был не реализован поиск от и до, был реализован просто по цене, т.к. на это ушло бы время, об этом я сообщил заказчику. Было реализовано описние рубрик для верхнего меню, и для категорий sobi2, соответвенно поялялось когда пользователь находиться на нужной закладке. Проделанная работа была предоставлена заказчику с целью получить аванс для дальнейшего сотрудничества, по каждому пункту был дан отчет о проделанной работе. Заказчику было сказано, что дальнейшая реализация его тз по макету потребует дополнительных финансовых и временных средств, а именно в расширенном поиске переписать поле цены на поле цены от и до в доске объявлений. Компонент и так был переделан под нужды заказчика, проще было бы написать свой компонент, чем подстраиваться под данный компонент, на реализацию которого ушло бы около месяца. После всего проделанного выше я был обвинен в неполной реализации функционала, хотя заказчик тоже не выполнил свою часть сделки внести предоплату. Видимо денег на данном этапе у него не было. Как я позже узнал данный проект фигурирует не первый раз, и его уже начинали делать. Делайте выводы сами, стоит ли иметь дело с заказчиком, который без конкретного тз, основываясь на разделы сайта и макеты. В подтверждении моих слов сайт, на который я потратил 2 недели будет висеть вместе с отзывом.

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Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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