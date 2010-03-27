Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений.

К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей, к каждой карточке, если не понятно как это - я дам ссылку на реализованный пример.

Сайт - не сложный, ТЗ тут - http://docs.google.com/Doc?docid=0AbZby-O6JhypZGpwZnNtc18yOGY0dzRjbmMy&hl=ru, в ТЗ есть макет сайта, ДИЗАЙН - ГОТОВЫЙ, его разрабатывать не нужно.

!!! ВНИМАНИЕ !!! вам не только нужно будет поставить готовый соби каталог, но и прикрутить к нему новости, если вы не в состоянии сделать это - не оставляйте заявку.

Если Вы планируете обучатся работе с CMS Joomla в процессе выполнения проекта - тоже не пишите, нужен профессионал, который сделает все быстро и качественно.

В случае успешного выполнения - будет дальнейшее сотрудничество.

По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять, стучите, я в инвизе, в ЛС писать не нужно, я их не читаю.

Обязательно наличие портфолио с примером докрутки соби.