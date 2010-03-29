Написать форму обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок198 просмотров

Форма 6 строк, из них 3 строки текстовые и 3 строки с обзором жестко диска и загрузкой изображения. Форма должна отправляться на е-маил

15 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад
$10
1 день
Юрий задание выполнил очень оперативно и качественно. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Биржа кредитов

    Требуется сделать биржу кредитов. Ничего сложного нет, расскажу саму суть. При заходе на сайт, стоит калькулятор, вот аналог http://www.jetcredits.ru/index.php?page=buycredits. После оплаты WebMoney или желательно под RoboxChange заточить, поступает заявка на отправку кредитов ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Калькулятро введенных данных на странице JS

    $50

    При вводе цифр в определенные текстовые поля должно подгружаться соответствующее введенной цифре количество текстовых полей, это раз, потом нам надо подсчитать некоторые данные во введенных формах, такой себе калькулятор, я подробно объясню исполнителю. ...

    JavaScript
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Регистрация доменов через API

    $65

    Есть ресселерский аккаунт на uk2.ru-tld.ru. Там жесть есть возможность использовать API регистратора. Вот нужно написать скрипт, который бы проверял указанный список доменов и при освобождении регистрировал бы через этот API.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать модуль для КМС Битрикс

    $50

    Требуется специалист по Битрикс, необходимо разработать модуль для КМС Битрикс, для вывода содержимого страницы по паролю (секретному слову). Детальное ТЗ в асе или скайпе. Исполнитель должен хорошо знать Битрикс, прошу неуверенных не беспокоить. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настроить переключение языковых версий на сайте

    Добрый день! Я ищу человека, который сможет быстро установить и настроить на моем подопечном сайте (движок - joomla v.1.0.15) компонент, отвечающий за переключение языковых версий на сайте (возможно JoomFish, но возможно, вы ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен плагин для Redmine (Ruby on Rails)

    $250

    Для системы управления проектами Redmine (http://redmine.org, Ruby on Rails) нужен плагин, позволяющий при создании новых задач (issues) и комментариев к ним (notes) указывать произвольные дату и время события, а также редактировать их, как и другие ...

    Ruby
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Perl прокси-скрипт

    $100

    Необходимо разработать под ключ perl-скрипт, который будет принимать запрос - адрес сайта и выводить его в iframe, расположенный на нашем сайте. Есть небольшая тонкость в работе с cookies. Подробности все - при индивидуальной беседе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад