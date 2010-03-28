Задача для программиста, знающего MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Есть сайт на модексе, для картинок используется плагин DirectResize он создаёт миниатюру из круптоформатной картинки, практически все картинки с сайта обрабатываются им.

Проблема: ни одной картинки в кеше ПС. Надо исправить.

Цену сами назовите... Как всегда в таких случаях: оплата в случае успешного исправления ошибки.

MODX
15 лет назад
usremont
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Кирилл исправил очень серьёзный глюк на сайте. Сделал всё грамотно. Теперь сайт отлично работает. Спасибо!!! Всем рекомендую.
Адекватный заказчик. Активно участвовал в решении задачи). Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад