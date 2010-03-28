Задача для программиста, знающего MODx

Есть сайт на модексе, для картинок используется плагин DirectResize он создаёт миниатюру из круптоформатной картинки, практически все картинки с сайта обрабатываются им.

Проблема: ни одной картинки в кеше ПС. Надо исправить.

Цену сами назовите... Как всегда в таких случаях: оплата в случае успешного исправления ошибки.