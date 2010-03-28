Написать небольшой JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Нужно написать следующее JavaScript:

1. На главной странице IFRAME с определенным адресом

2. Из главной страницы заполнить форму в IFRAME и нажать в нем Кнопку.

ОБЯЗАТЕЛЬННО: Скрипт кросс-доменный

JavaScript
15 лет назад
wzorcam
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров