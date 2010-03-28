Необходимо доработать flash шаблон, подробности по SKYPE: yanek.chi или ICQ: 197653788. Оплата Western Union ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ!
Парсер интернет-магазина
Добрый день! Требуется написать парсер, чтобы скопировать полностью каталог http://www.kazanovashop.ru/e_mag0.html на VirtueMart. Бюджет: 1000р. ICQ: /557975835/
Заявки фрилансеров
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