Парсер интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок146 просмотров

Добрый день! Требуется написать парсер, чтобы скопировать полностью каталог http://www.kazanovashop.ru/e_mag0.html на VirtueMart. Бюджет: 1000р. ICQ: /557975835/

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15 лет назад
fiasto
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров