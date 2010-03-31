Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) ...
Доработать WebAssist Shop Script
Требуется добавить некоторый фукционал на сайт www.acover.ru
Сайт на WebAssist Shop Script
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется создание своей карты на основе api сервиса http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/ . Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительного окна информации. Пример как должно быть даю в привате. ...Завершен15 лет назад
Есть скирпт который написан очень плохо и ужасно тормозит auto.svitua.net (для начала сойдет пример етого движка) но функционал очень классный нужно будет переписать движок чтобы стабильно и быстро работал предоставляется ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен флей дизайнер для отрисовки плеера. Внимательность, аккуратность, умение рисовать - обязательные требования.Закрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, Необходимо разработать систему для общей авторизации сайтов находящихся на различных серверах. Сайты на Bitrix и SMF. Когда пользователь авторизовывается на одном из сайтов, он должен быть авторизован на другом. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Требуется написать парсер, чтобы скопировать полностью каталог http://www.kazanovashop.ru/e_mag0.html на VirtueMart. Бюджет: 1000р. ICQ: /557975835/Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать следующее JavaScript: 1. На главной странице IFRAME с определенным адресом 2. Из главной страницы заполнить форму в IFRAME и нажать в нем Кнопку. ОБЯЗАТЕЛЬННО: Скрипт кросс-доменныйЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на модексе, для картинок используется плагин DirectResize он создаёт миниатюру из круптоформатной картинки, практически все картинки с сайта обрабатываются им. Проблема: ни одной картинки в кеше ПС. Надо исправить. ...Завершен15 лет назад
При подаче объявления на avito.ru есть выбор основной категории и выбор дополнительной - из стандартных combobox`ов. Требуется написать код на C# так, чтобы можно было программно задавать нужные категории. P.S. сама страница ...Завершен15 лет назад
Есть довольно простое картографическое флеш-приложение. Необходимо получить базу городов, которую оно использует.Закрыт15 лет назад