Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) ...
Создания сайта
Есть скирпт который написан очень плохо и ужасно тормозит
auto.svitua.net (для начала сойдет пример етого движка)
но функционал очень классный
нужно будет переписать движок
чтобы стабильно и быстро работал
предоставляется код движка
сроки не горят можно и до 2х мес.
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