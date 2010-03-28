Создания сайта

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Закрыт10 заявок262 просмотра

Есть скирпт который написан очень плохо и ужасно тормозит

auto.svitua.net (для начала сойдет пример етого движка)

но функционал очень классный

нужно будет переписать движок

чтобы стабильно и быстро работал

предоставляется код движка

сроки не горят можно и до 2х мес.

15 лет назад
Kolov
Дима 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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