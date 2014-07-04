Создание своей карты на основе Google.Map API

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка178 просмотров

Требуется создание своей карты на основе api сервиса http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/ . Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительного окна информации.

Пример как должно быть даю в привате.

ICQ: два92-341-293

15 лет назад
webantis
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$47
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
В целом всё нормально, только очень неспешно с оплатой.

Заявки фрилансеров

intelleks
Владимир 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
15 лет назад

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