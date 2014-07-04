Необходимо отладить (настроить) работу 3-х парсеров (грабберов) товарных позиций (от 3-х магазинов-доноров) и их административной части, а именно - настроить front-back для имеющегося шаблона, создать установочные пакеты парсеров для Joomla 1.5. Дополнительно (но не обязательно) ...
Создание своей карты на основе Google.Map API
Требуется создание своей карты на основе api сервиса http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/ . Нужно заменить иконки на свои, создать flex модуль для дополнительного окна информации.
Пример как должно быть даю в привате.
ICQ: два92-341-293
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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