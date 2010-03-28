Исправить ошибки в js в галереи Joi Gallery

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Здравствуйте, на сайте установлена joi gallery . теоретически она должна работать с прокруткой или слайдером, но в настоящий момент проблема с этим. сайт на joostina адрес сайта в прикрепленном файле

JavaScript
15 лет назад
semen_jorich
Семен 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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