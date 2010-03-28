Нужен сайт визитка на wordpress Сайт не большой Пишите пожалуйста реальные цены
Исправить ошибки в js в галереи Joi Gallery
Здравствуйте, на сайте установлена joi gallery . теоретически она должна работать с прокруткой или слайдером, но в настоящий момент проблема с этим. сайт на joostina адрес сайта в прикрепленном файле
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