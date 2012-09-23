Сайт-визитка на wordpress

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Завершен46 заявок891 просмотр

Нужен сайт визитка на wordpress

Сайт не большой

Пишите пожалуйста реальные цены

WordPress
13 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

djons29
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Очень хороший исполнитель. Вся работа выполнена вовремя и четко! Всем советую!
Хороший и "золотой" заказчик - всем рекомендую. Четко поставленное ТЗ, видение конечного результата, конструктивный диалог с исполнителем по спорным моментам.

Заявки фрилансеров

djons29
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад