Настройка парсера

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо организовать новости, взятые с другого сайта и переделанные по нужному шаблону. News Grabber залит на сервере + компопент для добавление в базу, нужно только настроить(или предложить альтернативу).

стучать: 694три65один

15 лет назад
bantell
Михаил 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров