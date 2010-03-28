Разработка интернет казино на Flаsh

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Возможно дополнение
Модули:
50 текущих побед с возможностью настройки количества победителей в статистике.
10 самых удачливых игрока с возможностью настройки количества игроков в статистике.
Модуль регистрации с активацией по e-mail и возможностью удаления не активированных акаунтов.
Модуль RSS новостей.
Модуль игры на фан фишки со своей админкой и настройками не затрагивающие WMR счета игроков.
Модуль раздачи бонусов игрокам.
Модуль игры на фан фишки
Парсер курсов доллара позволяющий не изменять курсы казино в ручну
Рассылка писем прямо на акаунты игрокам и на e-mail ящики.
Системы пополнения счёта:
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ WEBMONEY
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ROBOXCHANGE
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ interkassa.com
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ SMS
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ Z-PAYMENT
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ ПИН-КОД КАЗИНО
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ PayPal
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ Visa, Master card
Дизайн:
Индивидуальный
Возможности:
Добавление и удаление игр.
Добавление и удаление прима платежей.
Настройка банка игр и отдачи процента от банка на выигрыш игрокам.
Генерация собственных ПИН кодов для пополнения игрового счёта.
Рассылка новостей игрокам с возможностью отписки от рассылки.
Гарантии безопасности.
Заявки фрилансеров
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