Разработка интернет казино на Flаsh

Игры 64 шт

Игры со своей админкой 64 шт

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ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Возможно дополнение

Модули:

50 текущих побед с возможностью настройки количества победителей в статистике.

10 самых удачливых игрока с возможностью настройки количества игроков в статистике.

Модуль регистрации с активацией по e-mail и возможностью удаления не активированных акаунтов.

Модуль RSS новостей.

Модуль игры на фан фишки со своей админкой и настройками не затрагивающие WMR счета игроков.

Модуль раздачи бонусов игрокам.

Модуль игры на фан фишки

Парсер курсов доллара позволяющий не изменять курсы казино в ручну

Рассылка писем прямо на акаунты игрокам и на e-mail ящики.

Системы пополнения счёта:

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ WEBMONEY

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ROBOXCHANGE

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ interkassa.com

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ SMS

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ Z-PAYMENT

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ ПИН-КОД КАЗИНО

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ PayPal

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЕРЕЗ Visa, Master card

Дизайн:

Индивидуальный

Возможности:

Добавление и удаление игр.

Добавление и удаление прима платежей.

Настройка банка игр и отдачи процента от банка на выигрыш игрокам.

Генерация собственных ПИН кодов для пополнения игрового счёта.

Рассылка новостей игрокам с возможностью отписки от рассылки.

Гарантии безопасности.