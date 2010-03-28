Написать программу, блокирующую редирект и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки344 просмотра

Нужно написать программу или скрипт, который блокирует PopUp, редирект и все что пытается грузиться под трафф, типа сплойтов, вирусов, от недобросовестных спонсоров. Это должно стоять на сайте, а не на компе. Блокировать нужно от вирусов трафф, который находится на сайте!

подробности обсудим

15 лет назад
gramo
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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