Написать программу, блокирующую редирект и т.д.

Нужно написать программу или скрипт, который блокирует PopUp, редирект и все что пытается грузиться под трафф, типа сплойтов, вирусов, от недобросовестных спонсоров. Это должно стоять на сайте, а не на компе. Блокировать нужно от вирусов трафф, который находится на сайте!

подробности обсудим