Нужен сайт визитка на wordpress Сайт не большой Пишите пожалуйста реальные цены
Написать программу, блокирующую редирект и т.д.
Нужно написать программу или скрипт, который блокирует PopUp, редирект и все что пытается грузиться под трафф, типа сплойтов, вирусов, от недобросовестных спонсоров. Это должно стоять на сайте, а не на компе. Блокировать нужно от вирусов трафф, который находится на сайте!
подробности обсудим
Заявки фрилансеров
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