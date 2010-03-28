Модуль Drupal 6 - админ. контент

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Требуется создать модуль альтернативного представления контента.

Полное техническое задание находится здесь:

http://www.authornet.ru/objectives/modul-alternativnogo-predstavleniya-kontenta

Ждем ваших предложений.

Drupal
15 лет назад
authornet
Райтер 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров