Создание сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок241 просмотр

Нужны знающие люди, готовые приступить к созданию небольшого сайта - визитки во флеш, точнее не созданию а поправлению готового флеш-сайта под нужный мне. Много не заплачу - сайт небольшой, тем более что сайт-визитка.

15 лет назад
lermontov-nma
Михаил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$30
4 дня
Очень ответственный фрилансер, свою работу выполнил качественно, советую всем!
Михаил написал очень четкое и подробное задание сопроводив его эскизами всего того, что он хочет видеть, так что работать было очень удобно. Рекомендую этого заказчика.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад